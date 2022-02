Nel corso di una chiacchierata per il podcast di Variety ha parlato di Hollywood, della stagione dei premi e di Harvey Weinstein.

L’attrice ha ammesso di provare molto sollievo all’idea che le cose siano cambiate:

Ascoltate, colui-che-non-deve-essere-nominato ha davvero cambiato la stagione dei premi, e adesso non la vedevo come quando ho cominciato a farmi strada. Se un film riceveva molte attenzioni iniziavano a fioccare tutto a un tratto articoli negativi e credo che colui-che-non-deve-essere-nominato ne fosse l’istigatore.

Grazie al cielo la nostra industria sta andando in direzioni più sane e adesso si celebrano tutti. Non c’è più l’intento di abbattere gli altri perché rappresentano la concorrenza. Siamo in un posto più felice.