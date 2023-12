All’inizio di quest’anno, Jessica Chastain si era detta aperta all’idea di leggere una sceneggiatura sull’adattamento di I sette mariti di Evelyn Hugo di Taylor Jenkins Reid. L’attrice infatti è sempre stata la scelta numero uno dei fan per interpretare la protagonista del romanzo: una reclusa star di Hollywood impegnata a raccontare la sua vecchia vita a una giornalista sconosciuta.

A distanza di mesi però Chastain respinge l’idea di interpretare Evelyn, affermando decisa che ci sono “zero possibilità” che lo faccia. E aggiunge:

Amo però quanto siano eccitati i fan. Quando lavoravo a Broadway ogni singolo giorno si piazzavano fuori con il libro. Non vedo l’ora di vedere il film e mi dispiace di deludere tutti.

Chastain ha spiegato che si rifiuta di autografare libri con cui non ha alcun collegamento, per questo in tutti questi mesi non ha mai voluto firmare copie del romanzo. Uscito nel 2017, è stato opzionato da Netflix nel 2022: vedremo se l’attrice scelta per interpretare Evelyn Hugo soddisferà i fan…

