Jet Li ha quasi accecato Donnie Yen in due diverse occasioni mentre lavoravamo insieme

In un’intervista video con GQ, La star di Hong Kong Donnie Yen ha ricordato due diverse occasioni in cui il collega Jet Li lo ha quasi accecato mentre lavoravamo insieme.

La prima si verifica durante le riprese di Once Upon a Time in China II, film del 1992 diretto da Tsui Hark:

L’esperienza più significativa di lavoro [in Once Upon a Time in China II]… è stata una volta in cui ho avuto un infortunio che mi ha quasi accecato. È successo che c’era una ripresa in cui Jet Li era equipaggiato e avevamo entrambi questi bastoni di bambù di questo spessore. E sono piuttosto pesanti. Se ti colpiscono in testa, ti stordiscono. C’è stata una mossa in cui si è girato di 360 gradi, mi ha colpito e io l’ho bloccato. Dopo circa 30 ciak, ha sbagliato. Invece di venirmi incontro, con io che avrei dovuto bloccarlo in questo modo, lui si muove in orizzontale. Mi ha colpito proprio sul sopracciglio. Mi ha fatto indietreggiare di circa due metri. Cinque secondi dopo ho detto: “Aspetta!“. Ho lasciato cadere le mani. E il sangue fuoriusciva. Non scherzo, fuoriusciva come il getto della doccia. Era come… Kill Bill.