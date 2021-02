LEGGI ANCHE – Fata Madrina Cercasi: Isla Fisher e Jillian Bell al centro di un nuovo poster

Secondo quanto riportato da Deadline (Game Over, Man!, Murder Mystery) avrebbe lavorato come regista negli scorsi mesi per, un dramma/comedy dall’impronta fantascientifica che avrà per protagoniste(Fata madrina cercasi, Brittany non si ferma più) e(Amiche per la morte).

Il lungometraggio seguirà la storia di Vanessa (Bell), una donna in lutto che inizia un viaggio per potersi schiarire le idee dopo la morte di una sua amica (Morales). Tuttavia i piani di Vanessa per prendersi cura di sé stessa cambieranno quando si troverà di fronte a situazioni inimmaginabili.

Il resto del cast è composto dallo stesso Newacheck e da Harvey Guillen e Karen Maruyama.

Tra i produttori di I’m Totally Fine troviamo Jonas Dolkart.

Di recente abbiamo visto Jillian Bell in film come Fata madrina cercasi, La festa prima delle feste, Crazy Night – Festa col morto, Brittany non si ferma più e in Bill & Ted Face the Music.

Tra i lavori di Natalie Morales ricordiamo invece Amiche per la morte, Santa Clarita Diet e Fino all’ultimo indizio.

