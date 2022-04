Durante la promozione diha parlato con ComicBook della possibilità di interpretare uno degli altri personaggi di cui ha vestito i panni nel corso della sua carriera.

L’attore, come potete leggere, è apparso dubbioso:

Non mi viene in mente nessuno che vorrei tornare a interpretare. Spesso quando realizzi qualcosa che colpisce le persone e ne fai un sequel, non si ottiene lo stesso risultato.

Se torni a farlo molto dopo tempo, finisci per imitarti, non usi più la tua ispirazione iniziale.

Questi film di Sonic sono stati prodotti insieme, perciò si è trattato di un’evoluzione che stavo già progettando fin dall’inizio.