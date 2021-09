lascerà il ruolo di chairman e CEO della Paramount: lo stimato dirigente sessantanovenne aveva preso le redini della compagnia nel 2017 dopo aver lavorato per anni alla Fox. Tra i suoi meriti, l’aver riportato al profitto la colonna portante di Hollywood da tempo in difficoltà dopo il regno di Brad Grey e Rob Moore, ma la pandemia ha lanciato nuove sfide. Secondo il Wall Street Journal,sarà il nuovo CEO: una vera scalata per il dirigente, ex star di Head of the Class, che in questi mesi è diventato capo dell’impero di Nickelodeon. Inutile dire che il suo background lo rende la figura ideale per valorizzare la divisione streaming di ViacomCBS, ovvero Paramount+, rebranding tardivo di CBS All Access.

È la fine di un’era a Hollywood, che sta letteralmente cambiando faccia negli ultimi mesi. È curioso, effettivamente, come i principali dirigenti delle major siano tutte persone con esperienza televisiva o nello streaming: Jason Kilar viene da Hulu, Ann Sarnoff da BBC America, Jeff Shell e Tony Vinciquerra da Fox Cable, e ora Robbins.

Secondo quanto riporta Deadline, l’addio di Gianopulos non è relativo alle performance, quanto a problemi con la dirigenza, e in particolare con Shari Redstone, che non avrebbe visto di buon occhio il rinvio di film come Clifford il grande cane rosso, Jackass Forever, Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7. Gianopulos ha preferito far slittare queste uscite per garantire un incasso maggiore al box-office, mentre Redstone avrebbe voluto spostare film come A Quiet Place II, Mission: Impossible e Top: Gun su Paramount+, scatenando molto probabilmente una causa legale con Tom Cruise. Nessuno scontro vero e proprio, comunque, ma un semplice cambio di guardia: Gianopulos rimarrà infatti nell’azienda per diversi mesi, assistendo il nuovo CEO nella transizione. Non è chiaro che cosa succederà a Emma Watts, presidente di Paramount Motion Picture Group e sodale di Gianopulos: potrebbe lasciare anche lei la compagnia, unendosi magari ad Apple.

Vi terremo aggiornati.

Fonte: Deadline