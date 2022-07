Jim Starlin si dice sorpreso dall’incredibile popolarità di Thanos

In occasione del San Diego Comic-Con, il fumettista Jim Starlin ha parlato di una delle sue creazioni, Thanos, che nell’Universo Marvel è stato interpretato da Josh Brolin.

Starlin si è detto sorpreso dalla popolarità del personaggio, protagonista indiscusso di due Avengers: Infinity War ed Endgame.

Ecco le sue parole:

Beh, se penso a tutti questi strani personaggi esoterici a cui neanche si volevano avvicinare visto che all’inizio si concentravano solo su Batman, Spider-Man e gli eroi storici, il fatto che Thanos sia diventato così popolare, in tutta sincerità, mi ha stupito, cavolo. Ho sempre pensato che fosse troppo strano, esoterico e in qualche modo sbagliato. Ecco perché non sono io a girare i film.