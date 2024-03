Jimmy Kimmel ha parlato con Deadline dell’imminente serata degli Oscar che segnerà la sua quarta conduzione degli Academy Awards.

Il presentatore ha parlato a lungo con il giornale della sua passione per il cinema e del suo ritorno alla conduzione: “Dimostra quanto siamo caduti in basso“. Ha inoltre spiegato che ogni volta intende arrivare alla cerimonia preparato:

Ha poi parlato dello spot promozionale in cui Barbie ha avuto una grande presenza (con la partecipazione di attori come Ryan Gosling, America Ferrera e Kate McKinnon), commentando la lamentela da parte di alcune persone (anche interne all’industria) sullo spazio eccessivo riservato al film di Greta Gerwig.

Sì, l’ho sentito anch’io, anche se nessuno si è lamentato direttamente con me. Posso dire, però, che se ci si preoccupa che uno spot promozionale finisca per influenzare il voto, forse la gente dovrebbe avere un po’ più di integrità, no? Io non penso che uno spot del genere abbia un impatto sulle persone che effettivamente votano, ma alla gente piace lamentarsi.

Tra i cambiamenti di quest’anno ci sarà l’orario di inizio della cerimonia, spostato a un’ora prima dai produttori allo scopo di migliorare gli ascolti, soprattutto sulla costa est dove le principali categorie non vengono annunciate prima di mezzanotte.

No, non credo sia positivo. Lo sarà l’anno prossimo, magari l’anno successivo, ma credo ci siano ottime possibilità che le persone si perdano la prima ora della cerimonia, e la cosa ci preoccupa sicuramente perché dopo non so quanti anni, si sono abituati a vedere gli oscar alle 17:00 (alle 20:00 sulla costa est). E ora invece vederli partire a metà giornata genererà confusione. […] Non sono necessariamente d’accordo con il fatto che [la mossa] migliorerà gli ascolti, anche perché vorrei che la gente vedesse il mio monologo. Alla peggio, accenderanno la tv con 20 minuti di ritardo, quindi forse dovrei fare il monologo alla fine.