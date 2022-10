Joaquin Phoenix e Rooney Mara nuovamente insieme nel prossimo thriller di Pawel Pawlikowski

Secondo quanto riportato da Deadline Joaquin Phoenix e Rooney Mara (coppia nella vita reale) condivideranno nuovamente lo schermo nel prossimo progetto di Pawel Pawlikowski (Cold War), un thriller drammatico provvisoriamente intitolato The Island.

Scritto dallo stesso Pawlikowski il film si ispira a fatti reali e segue la storia di un’affascinante coppia americana degli anni ’30 che decide di voltare le spalle alla civiltà per costruire il proprio paradiso privato su un’isola deserta e vivere dei prodotti della terra. Ma dopo che un milionario a bordo del suo yacht trasforma inavvertitamente la coppia un uno scoop da tabloid, un’autoproclamata contessa si presenta dal nulla alla coppia con i suoi due strani amanti con l’intenzione di prendere il controllo dell’isola e costruire un hotel di lusso.

Ricordiamo che i due interpreti sono apparsi insieme in Her – Lei e in Maria Maddalena.

Tanya Seghatchian e John Woodward produrranno il film per la Apocalypso Pictures e per la Brightstar. Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa co-produrranno per la Wildside in collaborazione con Vision Distribution e Sky.

