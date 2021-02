I rumour relativi al fatto che Joaquin Phoenix avesse iniziato a considerare il progetto di Ari Aster come il suo primo impegno post Joker erano iniziati a circolare a dicembre anche se, al tempo, erano delle indiscrezioni e nulla di più. Una volta che il premio Oscar è salito a bordo, il “pacchetto” è stato confezionato e presentato a dei potenziali acquirenti. La lista degli interessati era ben nutrita, ma la A24 è sempre stata in pole position dato che aveva già prodotto le precedenti opere di Ari Aster, Hereditary e Midsommar.

Non si conoscono ancora i dettagli del progetto a eccezione del fatto che si tratterà di una “storia intima, un ritratto attraverso i decenni di uno dei più grandi imprenditori di tutti i tempi”. Nel giugno del 2020, parlando della sua prossima fatica, Ari Aster spiegava che si tratterà di “una commedia da incubo” da 4 ore di durata.

Non si sa ancora quando partirà la produzione anche se è probabile che Joaquin Phoenix girerà questo lungometraggio prima di Kitbag, la pellicola di Ridley Scott prodotta dalla Apple dove interpreterà Napoleone Bonaparte.

Di recente siamo tornati a parlare del film di Joker con Joaquin Phoenix citando le dichiarazioni fatte in merito da Quentin Tarantino che ha definito il film come un “Taxi Driver pop”:

La sovversione del film è tutta riconducibile alla scena del talk show, dove puoi avvertire che l’intera atmosfera della platea cinematografica sta cambiando. È sovversiva al massimo, è profonda per questo motivo: non si tratta solo di creare suspense, di creare eccitazione e di essere avvincente. La sovversione esercitata dal regista sul pubblico sta tutta sull’elemento del Joker che è un fo**uto fuori di testa. Il personaggio di Robert de Niro non è un villain. Pare uno st*onzo, ma non è più st*onzo di un qualsiasi David Letterman. È il classico ca**one da talk show. Non è il villain di un film e non merita la morte. Eppure, mentre il pubblico guarda Joker, desidera che lui uccida Robert De Niro. Lo vogliono vedere che estrae la pistola, che gliela punta a un occhio e che gli fa esplodere la testa. Se Joker non l’avesse eliminato? Ci saresti rimasto male. Ed è così che ottieni la sovversione ai massimi livelli. Il film porta il pubblico a pensare allo stesso modo di un pazzo fuori di testa. E se qualcuno dice di non aver desiderato di vedere quello, sta mentendo […] Ma è un po’ l’unica nota degna di merito del film. Voglio dire, è questo che dobbiamo vedere oggi? Dei grandi film degli anni settanta rifatti in chiave pop? Taxi Driver che diventa Joker, Apocalypse Now che diventa Ad Astra, tutto sta diventando la versione pop di un qualche film realmente provocatorio uscito tempo fa?