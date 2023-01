Joe Cornish è interessato a un film su Bigfoot?

Intervistato da /Film Joe Cornish, regista maggiormente conosciuto per aver diretto Attack the Block, ha rivelato di essere interessato a un lungometraggio fatto bene su Bigfoot.

Ecco il suo pensiero:

A volte penso a dei generi che non sono stati trattati bene da nessuno, il problema di Bigfoot è che ci sono solamente un paio di film buoni, come L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot. Adoro quel film. Qualcosa di notevole c’è anche in Legend of Boggy Creek e in altri film degli anni ’70, ma nessuno ha mai realizzato un film fantastico, capisci cosa intendo? È un genere che sembra stia aspettando un film di prestigio, sofisticato, fottutamente enorme.