Ospite del programma Watch What Happens Live (via People), Joe Manganiello ha raccontato di quando un fan, durante un evento, gli ha fatto un regalo molto particolare. Ecco le sue parole:

Qualcuno ha passato un anno a disegnare un fumetto e poi me lo ha dato. Ho detto: “Fantastico!”. Poi l’ho visto il giorno dopo e mi ha chiesto: “Ti è piaciuto il mio fumetto?”. Io ho risposto: “Certo, è incredibile“. “Sai, ci hai lavorato così tanto”. Non l’avevo letto, ma ho continuato a parlare di quanto fosse incredibile.

Quando però l’attore è riuscito a leggerlo, si è trovato davanti a un contenuto decisamente inaspettato:

C’era [l’autore] nei panni di un coniglio antropomorfo che incontra un uomo lupo antropomorfo e poi… fanno barebacking. Gli avevo detto: “Lo adoro. È incredibile”. E lui “Davvero?”. E io: “Sì! Assolutamente!“. Non l’avevo letto. Ecco cosa ho ricevuto.

Recentemente, Manganiello è apparso in Magic Mike – The Last Dance, uscito nel febbraio 2023, dove riprende in un cameo il ruolo di “Birillone” Richie.

FONTE: People

