Sempre attivo su TikTok attraverso il profilo della casa di produzione AGBO, Joe Russo ha deciso di ironizzare nell’ultimo video sulla tendenza di Tom Holland a fare spoiler sui film dell’Universo Cinematografico Marvel.

Ecco il video (in caso di problemi di visualizzazione lo trovate sul profilo di AGBO)

Dopo Spider-Man: No Way Home e Uncharted, rivedremo Tom Holland nel biopic di Fred Astaire e con tutta probabilità in un nuovo film di Spider-Man, anche se non è stato ancora annunciato ufficialmente. L’anno scorso l’attore ha deciso di prendersi una pausa dai social per la sua salute mentale.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate