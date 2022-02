Secondo quanto riportato da Deadline Joel Edgerton, Jack Mulhern, Sam Strike, Luke Slattery, Thomas Elms, Tom Varey, Bruce Herbelin-Earle, Wil Coban e Hadley Robinson affiancheranno Callum Turner nell’adattamento di, prossimo film di George Clooney.

L’opera è basata sul romanzo del 2013 dell’autore di bestseller n. 1 del New York Times Daniel James Brown “The Boys in the Boat: Nine Americans and their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics” e segue la trionfante storia della squadra di canottaggio dell’Università di Washington che ha sbalordito il mondo vincendo l’oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

Mark L. Smith ha scritto la sceneggiatura del progetto basandosi su una bozza precedentemente scritta da Chris Weitz.

Clooney e Grant Heslov della Smoke House Pictures produrranno il film insieme alla Spyglass.

