Joel Edgerton è stato uno dei tanti attori – insieme ad Adam Brody, Eddie Redmayne, Zachary Levi, Lee Pace e molti altri – ad aver fatto il provino per interpretare Star Lord in I Guardiani della Galassia e a non aver ottenuto la parte. Il ruolo è infatti andato, come sappiamo bene, a Chris Pratt.

Afferma Edgerton, con il senno di poi e guardando dove è arrivato adesso, che è stato meglio così, soprattutto considerando che non aveva chiaro il tono che James Gunn voleva dare al film.

Contrariamente a Chris, non ho davvero capito del tutto il tono del personaggio come ha fatto lui e come hanno fatto gli altri. E non ero davvero sicuro di come potessi interpretare quel tono. Sinceramente credo che il mondo sia un posto molto migliore per il fatto che non sono Star-Lord, anche se avessi avuto l’opportunità o avessi fatto un’audizione abbastanza buona, perché è così che doveva essere.

Continua:

Non c’è mai stata una vera conversazione sul fatto che avrei potuto essere davvero io. È solo accaduto che ho avuto l’opportunità di fare un’audizione. Semplicemente non ho capito del tutto il personaggio.

E voi avreste visto bene Joel Edgerton nei panni di Star Lord o credete che Chris Pratt resti la scelta migliore? Fatecelo sapere in un commento!

Ricordate di seguirci anche su TikTok!

FONTE: The Playlist’s Bingeworthy podcast

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate