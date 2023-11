Mancano pochi giorni all’uscita di Silent Night – Il silenzio della vendetta, il nuovo film del maestro del cinema d’azione John Woo (Face/Off, Mission: Impossible 2) che ha una caratteristica decisamente particolare e sorprendente: è senza dialoghi. A interpretare il protagonista, in un ruolo che senza dubbio rappresenterebbe una sfida per qualsiasi attore, è Joel Kinnaman.

L’attore svedese con cittadinanza statunitense è noto soprattutto per parti in grandi film action. Ma quali? Dove lo abbiamo già visto? Conosciamolo meglio!

Gli esordi

Joel Kinnaman, classe 1979, esordisce sullo schermo quando ha 11 anni nella nella soap opera svedese Storstad. Abbandona poi la recitazione per riprenderla nel 2002, recitando per alcune pellicole del suo Paese tra cui Easy money di Daniel Espinosa che gli garantisce una certa notorietà in Svezia e lo fa scoprire all’estero. Per espandere i suoi orizzonti lavorativi, Kinnaman assume un agente americano e nel 2010 fa il suo esordio internazionale con il film L’ora nera. Sempre nel 2010 entra a far parte del cast della serie The Killing a fianco di Mireille Enos nel ruolo del detective Stephen Holder.

Il remake di Robocop

La consacrazione arriva nel 2014 quando interpreta Alex James Murphy nel remake del film dell’84 RoboCop. Inizia da qui, per Joel Kinnaman, un lungo viaggio nei film d’azione! Recita infatti in Run all night al fianco di Liam Neeson e in The Informer (2019). Allo stesso tempo resta attivo nelle serie TV e tra il 2016 e il 2017 interpreta il rivale di Frank Underwood Will Conway in House of Cards.

Suicide Squad

Il vero successo e la vera fama arrivano però quando Kinnaman prende parte alla più famosa squadra di assassini della DC nel film Suicide Squad di David Ayer (2016). Nel film l’attore interpreta Rick Flag, ruolo che riprende nel nuovo The Suicide Squad di James Gunn (2021).

Lo ritroviamo infine sempre in due serie televisive e sempre in ruoli action: come protagonista di Altered Carbon, tratta dal romanzo di Richard Morgan e come il padre di Hannah nella serie omonima di Prime Video.

Nell’estate 2023 è uscito negli Stati Uniti il suo ultimo film Sympathy for the devil, ancora inedito in Italia.

Silent Night – Il silenzio della vendetta

In Silent Night – Il silenzio della vendetta Kinnaman è il volto senza voce al centro di una spietata storia di vendetta ambientata durante la notte di Natale, tutt’altro che calma e silenziosa, e che si tingerà di rosso, per portare a compimento la terribile missione punitiva di un padre tormentato a cui è stato tolto il dono più prezioso – il proprio figlio – cambiando per sempre la sua vita e quella della sua famiglia.

L’attesissimo film di John Woo arriverà nelle sale italiane il 30 novembre: le prevendite sono già aperte, potete scoprire le prime sale disponibili in questa pagina!

