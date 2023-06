John Boyega ha aggiornato sulle condizioni di salute di Jamie Foxx, nonostante ad oggi non siano ancora chiare le dinamiche dietro il suo malore di alcuni mesi fa.

In un’intervista con People, Boyega ha spiegato di essere riuscito a sentire telefonicamente il collega.

“Ha finalmente risposto al telefono. Grazie, fratello” ha dichiarato l’attore prima di aggiornare sulle sue condizioni. “Se la sta cavando bene, stiamo rispettando la sua privacy e non vediamo l’ora che torni. Gli ho fatto gli auguri di guarigione direttamente, perciò adesso aspetterò che faccia ritorno tra di noi. Prenditi il tuo tempo, Jamie, ti amiamo“.

Ricordiamo che secondo le ultime notizie l’attore è stato accolto in un centro di riabilitazione a Chicago, una struttura che è considerata tra le migliori del paese e che è specializzata in trattamenti e cure dopo infarti, traumi cranici, tumori e lesioni del midollo spinale.

L’attore negli ultimi tempi era stato impegnato ad Atlanta sul set di Back in Action con Glenn Close e Cameron Diaz. A luglio apparirà in Hanno clonato Tyrone su Netflix e poi in cantiere ha anche il film di Spawn.

