Nell’agosto del 2020, John Boyega, interprete di Finn nella nuova trilogia di Star Wars, aveva criticato aspramente la Disney e la Lucasfilm per il trattamento riservato al suo personaggio. Secondo l’attore, l’ingaggio di un nero, inizialmente pubblicizzato come co-protagonista quando invece non è effettivamente avvenuto così nei film, era stata solo una scelta di marketing (qui le sue parole). Due anni dopo, aveva poi ammesso di “aver fatto pace” con la Disney, dopo il sostegno che quest’ultima ha offerto a Moses Ingram, l’interprete dell’Inquisitore Reva nella serie dedicata ad Obi-Wan Kenobi, vittima di insulti online. Ora, in un’intervista col Times, Boyega ha confermato che per lui la questione è chiusa, tanto che si può godere come fan gli ultimi show del franchise. Ecco le sue parole:

Star Wars mi ha reso uomo, in un certo senso… Le esperienze, i momenti divertenti, i momenti belli, i momenti brutti, i momenti orribili, ti rendono quello che sei mentre attraversi l’industria, e questo è stato sicuramente interessante. Sento che l’arco che JJ [Abrams, regista del primo e del terzo film della nuova trilogia] ha cercato di chiudere è quello in cui mi sento a mio agio con la sua uscita. E da allora ho potuto godermi, come fan, The Mandalorian e Obi-Wan Kenobi. Mi piace l’equilibrio di tutto questo.

FONTE: The Times

