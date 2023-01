John Carpenter conferma il desiderio di tornare a dirigere, ma ad alcune condizioni

Nel corso di una lunga intervista per Variety, John Carpenter ha parlato della possibilità di tornare a dirigere un film a 13 anni da The Ward – Il reparto, arrivato nel 2010.

Ecco un estratto dall’intervista:

Potremmo vedere un film diretto da John Carpenter in futuro?

Potremmo vedere qualcosa, sì, ma è tutto avvolto nel mistero, come Skull Island in King Kong. Ma sì, sono aperto a questa possibilità, a patto che abbia un budget appropriato e ci sia tanto tempo per farlo. E a patto che abbia il tempo di seguire la stagione di basket e i playoff.

Se ci fosse un’occasione con una piattaforma streaming, saresti disposto o preferiresti un’uscita al cinema?

Sono apertissimo a tutto, non mi importa.