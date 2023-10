Nel corso degli decenni, John Carpenter ha firmato tanti film cult, ma quali tra questi potrebbero essere adattati in un videogioco? Intervistato da CB, il regista fornisce la sua risposta:

Non lo so. Forse… Grosso guaio a Chinatown, credo, sarebbe un videogioco divertente e fighissimo. C’è anche, tra l’altro, un gioco di carte di La cosa. Ci sono molti giochi di questo tipo. In realtà c’è un gioco di Essi vivono. Non so se ci sarà mai un gioco di Il signore del male. Non me lo immagino.