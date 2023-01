John Carpenter ricorda la terribile esperienza con Chevy Chase per Avventure di un Uomo Invisibile

Affermare che John Carpenter sia un regista di culto sarebbe quasi un minimizzare la grandezza di uno dei più grandi filmmaker americani di sempre. Nel corso della sua carriera però, John Carpenter si è anche ritrovato a essere un regista rimpiazzo “a chiamata” come nel caso di Avventure di un Uomo Invisibile, pellicola prodotta dalla Warner Bros, uscita al cinema nel 1992 e interpretata da un cast che comprendeva Chevy Chase, Daryl Hannah e Sam Neill.

Inizialmente il film doveva essere diretto da Ivan Reitman che, però, venne allontanato proprio dal protagonista Chevy Chase che, al tempo, voleva imprimere una nuova direzione alla sua carriera e desiderava attimi più drammatici nella pellicola. Un approccio, questo, che non si sposava al meglio con lo stile di Ivan Reitman noto per essere un regista di commedie e che diede vita a diversi attriti sul set.

Nel lungo profilo che Variety ha dedicato a John Carpenter, il regista ha potuto ricordare l’esperienza di Avventure di un Uomo Invisibile. E non si tratta di un ricordo piacevole perché, pur non specificando direttamente il nome di Chevy Chase, ha lasciato chiaramente capire che collaborare con la star non è stato piacevole.

Chevy Chase, Sam Neill – che amo e con cui ho un’amicizia di vecchia data – e la Warner Bros, ho lavorato per loro ed è stato piacevole! No, non è vero, non è stato affatto piacevole. Ti stavo mentendo. È stato come uno spettacolo dell’orrore. Volevo davvero lasciare il settore dopo quel film. Dio mio, non voglio entrare nei dettagli del perché, diciamo che c’erano alcuni personaggi con una certa personalità in quel film. Colui che non dev’essere nominato dovrebbe essere eliminato. No, no, no, sarebbe terribile. Dovrebbero dargli fuoco! No, no, no. Comunque, va tutto bene, sono sopravvissuto.