John Cena rivela il prezioso consiglio sulla recitazione ricevuto da The Rock

Qualche giorno fa John Cena ha preso parte alla sua prima convention nel Regno Unito, al Comic-Con Wales 2022 per l’esattezza, e, nel corso del Botta & Risposta che si è tenuto, ha potuto citare il prezioso consiglio sulla recitazione che gli è stato dato da The Rock.

LEGGI – John Cena capisce la posizione di Dave Bautista sul non voler recitare di fianco a lui o The Rock

Dwayne “The Rock” Johnson è stato, a tutti gli effetti, il capofila degli ex-wrestler convertitisi ad attore aprendo una strada poi percorsa, con successo, anche da altri come Dave Bautista e il qui presente John Cena. In passato, nonostante i tentativi fatti da celebrità del wrestling come Hulk Hogan, il passaggio dal mondo dell’allora WWF al grande schermo non era così automatico e forieri di successi professionali. Dopo i non memorabili esordi de Il Re scorpione, film dalla realizzazione tecnica non proprio eccelsa, Cambio di gioco e L’Acchiappadenti, The Rock è diventato, col passare del tempo, una delle più grandi – e pagate – star di Hollywood in attività.

John Cena ha svelato che è stato proprio The Rock a dargli dei preziosi sul come crearsi una vita professionale al di fuori del ring della WWE:

Lui è una delle ragioni per cui ho una vita al di fuori della WWE. Mi ha dato alcuni dei migliori consigli che io abbia mai ricevuto. Mi ricordo di una volta in cui ho ottenuto l’audizione per una piccola parte in un film intitolato Un disastro di ragazza. Un processo abbastanza approfondito, ed ero molto nervoso. Non avevo mai avuto un’esperienza simile in precedenza. Gli chiesi “Amico, hai dei consigli da darmi?”. Lui mi disse “Se ti hanno chiamato c’è una ragione, quindi sii te stesso”. Con una semplice frase è riuscito a calmarmi. Mi ha permesso di essere me stesso e io ho una naturale propensione a fare lo scemo. Cosa che mi hanno consentito di fare sullo schermo, con quel film. Nudo. Lui è la ragione della mia presenza qui, adesso.

Cosa ne pensate dell’aneddoto raccontato da John Cena? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Comic-Con Wales 2022 su YouTube