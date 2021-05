Secondo quanto riportato da Deadline (Tenet) sarebbe entrato a far parte del cast di, nuovo progetto che verrà diretto da(Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story).

Il progetto sarà basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Edwards. Non sappiamo molto della trama effettiva, anche se pare sarà un lungometraggio fantascientifico ambientato in un futuro prossimo.

Kiri Hart produrrà il film insieme a Edwards e alla New Regency.

Negli scorsi anni abbiamo visto Washington in titoli come BlacKkKlansman di Spike Lee e più recentemente in Tenet di Christopher Nolan e nel film Netflix Malcolm & Marie. Prossimamente lo vedremo in Beckett di Ferdinando Cito Filomarino e anche nel prossimo progetto scritto e diretto da David O. Russell al fianco di Anya Taylor-Joy, Margot Robbie, Zoe Saldana, Christian Bale, Robert De Niro, Rami Malek, Andrea Riseborough, Timothy Olyphant, Mike Myers e Michael Shannon.

Tra i progetti curati da Gareth Edwards ricordiamo il Godzilla del 2014, lo spin-off della saga di Guerre Stellari Rogue One: a Star Wars Story e Monsters.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Edwards con John David Washington? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!