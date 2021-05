Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato degli “attriti” contrattuali che si starebbero venendo a creare fra i talent artistici e produttivi di, John Krasinski, Emily Blunt, Michael Bay e i suoi soci della Platinum Dunes, e la. Il motivo? La major non vorrebbe assecondare le richieste di John Krasinski and co in materia di compensazioni economiche per il film citato che resterà in sala per soli 45 giorni prima di arrivare gratuitamente in streaming su Paramount+ negli Stati Uniti andando quindi a erodere quella parte del compenso dei diretti interessati che viene generata proprio dagli incassi theatrical. Trovate maggiori dettagli in questo articolo

Ebbene, malgrado questi dissapori, pare che fra John Krasinski e la Paramount l’idillio professionale sia destinato a proseguire. Deadline scrive infatti che l’attore, regista e sceneggiatore ha firmato un accordo di prelazione con la major in virtù del quale la sua casa di produzione, la Sunday Night, lavorerà esclusivamente con la storica major. Fra i progetti in programma il terzo A Quiet Place che, però, sarà diretto da Jeff Nichols, Apartment 7A, che vedrà dietro alla macchina da presa Natalie Erika James e il lungometraggio, ancora senza titolo, di Ryan Reynolds e John Krasinski: il primo lo interpreterà e produrrà, il secondo lo scriverà, dirigerà e produrrà.

Questa la dichiarazione ufficiale di Krasinski:

Sono emozionatissimo al pensiero di continuare la mia relazione con la Paramount, che è stata una partner incredibilmente valida e di supporto durante la creazione del mondo di A Quiet Place e nello sviluppo di queste storie originali che non vediamo l’ora di raccontare.

Emma Watts, presidente di Paramount Motion Picture Group, aggiunge:

John Krasinski è il più formidabile quadruplo talento (scrittore, regista, produttore e star) in attività e non potremmo essere più emozionati di così al pensiero di continuare la nostra collaborazione con lui e i suoi partner della Sunday Night.

Questo aggiornamento industry arriva a neanche dieci giorni dalla notizia dell’analogo accordo siglato dalla Paramount con Ryan Reynolds e la sua Maximum Effort che ha generato una vera e propria reunion produttiva del team responsabile di Deadpool.

