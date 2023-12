John Schneider, attore di Hazzard e Smallville, è finito nell’occhio del ciclone per un tweet in risposta a Joe Biden, presidente degli Stati Uniti.

“Signor presidente, la ritengo responsabile di tradimento e pertanto andrebbe impiccato pubblicamente assieme a suo figlio. La sua risposta? Saluti, John Schneider” aveva scritto l’attore in un tweet poi rimosso, ma che in poco tempo ha fatto il giro della rete.

In una dichiarazione rilasciata a Deadline, Schneider ha smentito tutto:

Davvero, ragazzi? È l’unico commento che faccio sull’argomento. Non ho mai detto né lasciato intendere nulla del genere. Nonostante i titoli di giornale, nel mio post non ho assolutamente invocato un atto di violenza né ho minacciato il presidente degli Stati Uniti come hanno fatto tante altre celebrità in passato. Vi suggerisco di rileggere il mio post effettivo e prestare attenzione alle parole prima di credere a queste sciocchezze.