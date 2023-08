John Waters sta finalmente ricevendo il riconoscimento che gli spetta da anni. Il regista di Pink Flamingos (1972), Grasso è bello (1988) e La signora ammazzatutti (1994) verrà onorato con una retrospettiva a lui dedicata presso l’Academy Museum e inoltre riceverà la stella sulla Walk of Fame il 18 settembre.

Proprio in occasione di questi due riconoscimenti, Waters ha rilasciato una lunga intervista a The Hollywood Reporter di cui vi riportiamo i momenti più interessanti.

Innanzitutto l’attore, comico e regista, si dice molto felice e sorpreso per la mostra all’Academy Museum:

Certo che ero sorpreso, ma ero lusingato. Penso che sia fantastico e un esempio per tutti i bambini che sono ossessionati dal fare qualcosa che tutti gli altri gli dicono che non possono fare. Ma alla fine se sei autoironico sopravviverai e le persone inizieranno a rispettare quello che fai. Non devi vantarti. Devi ridere di te stesso per primo se sei nello show business e penso che questo ti porti lontano.

Soprannominato “The Pope of Trash”, John Waters racconta qualcosa anche della sua vita. Da come è stato crescere in un contesto fortemente cattolico (da parte di madre) a quando venne cacciato dal college:

Non sono mai andato a lezione. Andavo sulla 42esima e vedevo i film che volevo vedere ogni giorno. E così venni cacciato e mi dissero che avevo bisogno di un’intensa terapia psichiatrica. E poi sono tornato a casa e ho fatto Roman Candles (1966) dopo che avevo appena fatto Hag in a Black Leather Jacket (1964). Quindi sapevo cosa volevo fare. Non devi andare a scuola se sai cosa vuoi fare. Vai a scuola quando non lo sai. E non mi avrebbero lasciato essere quello che volevo essere: la persona più disgustosa al mondo.

A quei primi cortometraggi seguirono i lungometraggi che l’hanno portato, oggi, a ricevere la stella sulla Walk of Fame. Dice Waters a proposito di chi vorrebbe veder camminare sulla sua stella:

Mi piacerebbe che le persone più infime che vengono a Hollywood – coloro che sono brutti e vogliono diventare stelle del cinema o che sono senza talento e vogliono diventare registi – e vederli camminare sulla mia stella e sentire un po’ di speranza.

Ricordiamo che John Waters è al lavoro su un nuovo lungometraggio.

