John Wick: il regista spiega perché non ha diretto insieme il 4° e il 5° film e parla di un’ambientazione nello spazio

Nei piani iniziali della Lionsgate, John Wick 4 e 5 sarebbero dovuti essere girati contemporaneamente alla stregua di altri grandi franchise.

Perché c’è stata una retromarcia? Comicbook lo ha chiesto al regista Chad Stahelski, che ha risposto:

Gli altri franchise che l’hanno fatto alla fine hanno riscaldato la stessa minestra, no? A volte c’è bisogno di respiro creativo per produrre qualcosa di fresco, altrimenti si finisce per stressarsi a cercare di realizzare due film piuttosto che un unico grande film. Non sono così sveglio, non sono così brillante e non sono un regista abbastanza bravo da proiettare i miei piani nel futuro. […] I film di John Wick sono molto legati alle ambientazioni, perciò gestire tipo 10 location nel corso di due anni è dura. E poi può essere deludente anche per i fan, perché io non sarei al 100% delle mie capacità. Con 200 giorni di riprese tutti sarebbero stremati, i coreografi dei combattimenti rifarebbero le stesse mosse e tutto finirebbe per essere noioso.