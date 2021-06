Non solo Aquaman 2 Knives Out 2 , nelle ultime ore sono partite le riprese anche di un altro progetto attesissimo:

A comunicarlo i profili ufficiali dedicati alla pellicola con Keanu Reeves, come potete vedere a seguire:

Nel cast del progetto troviamo Donnie Yen, Shamier Anderson, Rina Sawayama, Hiroyuki Sanada e Bill Skarsgård.

Le riprese del film si terranno questa estate tra Francia, Germania e Giappone.

Il franchise d’azione con Keanu Reeves è diventato un successo globale con tre capitoli che hanno ottenuto quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. In lavorazione c’è una serie di televisiva per Starz intitolata The Continental e anche uno spin-off intitolato Ballerina.

A dirigere Ballerina ci sarà Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. La sceneggiatura è stata a Shay Hatten, autrice di Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum.

