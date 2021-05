Il cast del quarto capitolo del franchise disi arricchisce di una nuova interprete.

Secondo quanto riportato da Deadline infatti la modella e cantautrice giapponese Rina Sawayama sarebbe entrata a far parte del cast del progetto: “Sono così felice di avere Rina a bordo del progetto che segna il suo debutto in campo cinematografico”, ha dichiarato il regista Chad Stahelski, “È un incredibile talento che porterà molto al film”.

Le riprese del film si terranno questa estate tra Francia, Germania e Giappone.

Ecco anche il tweet della cantante in conferma del casting:

my feature film acting debut in John Wick 4 !!!!!! I’m so excited !!!!! 😭😭😭https://t.co/1Xujvup4WG pic.twitter.com/Xr2CzXUgxt — RINA SAWAYAMA (@rinasawayama) May 27, 2021

Il franchise d’azione con Keanu Reeves è diventato un successo globale con tre capitoli che hanno ottenuto quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. In lavorazione c’è una serie di televisiva per Starz intitolata The Continental e anche uno spin-off intitolato Ballerina.

A dirigere Ballerina ci sarà Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. La sceneggiatura è stata a Shay Hatten, autrice di Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum.

Cosa ne pensate di questa nuova entrata nel cast? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!