Nel gremito cast ditroveremo anche, visto ultimamente sul grande schermo nei panni di Pennywise nei due nuovi film di IT.

E proprio intervistato da Collider durante la promozione di Nine Days, l’attore parlato del suo coinvolgimento nell’action movie con Keanu Reeves:

Penso che i film siano molto divertenti. Sono sempre stato un fan di questa tipologia di action esagerati. Chad [Stahelski, il regista] mi ha contattato e ci siamo incontrati qualche volta, mi è piaciuto molto. È stato un ruolo molto divertente da fare. Non entrerò nei dettagli su cosa tratti ma è stato un ruolo divertente. [..] è qualcosa che non ho mai fatto prima.

Collider ha poi chiesto a Skarsgård se per il ruolo è stato necessario fare qualche particolare addestramento e l’attore ha semplicemente risposto “no” concludendo poi dicendo: “È qualcosa di diverso. Ecco perché ho voluto farlo”.

Nel cast del progetto troviamo Donnie Yen, Scott Adkins, Lance Reddick, Shamier Anderson, Rina Sawayama, Hiroyuki Sanada, Bill Skarsgård, Marko Zaror e Ian McShane.

Le riprese del film si terranno tra Francia, Germania e Giappone.

Il franchise d’azione con Keanu Reeves è diventato un successo globale con tre capitoli che hanno ottenuto quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. In lavorazione c’è una serie di televisiva per Starz intitolata The Continental e anche uno spin-off intitolato Ballerina.

A dirigere Ballerina ci sarà Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. La sceneggiatura è stata a Shay Hatten, autrice di Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum.

