Ospite del podcast Happy Sad Confused, Chad Stahelski, regista di John Wick 4 (LEGGI LA RECENSIONE), ha risposto alle critiche relative al particolare accento del personaggio di Bill Skarsgård. Nel film con protagonista Keanu Reeves, l’attore interpreta il villain, il Marchese Vincent De Gramont. Ecco le parole del regista:

[Skarsgård] È arrivato e ha detto: “Voglio fare un francese un po’ storto, tipo l’accento Cajun“. E io: “Non ho idea di come suoni“. Alcuni ci hanno preso un po’ per il c*lo perché non era un buon accento francese. Io ho detto: “Ragazzi, non dovrebbe essere francese“. Non stava cercando di essere francese, è un ragazzo che parla francese.