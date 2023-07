Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In un’intervista con Empire Online, Chad Stahelski, regista di John Wick 4 (LEGGI LA RECENSIONE) ha rivelato i dettagli del finale alternativo dell’ultimo capitolo della saga action con Keanu Reeves. Ovviamente non proseguite la lettura se non avete ancora visto il film e non volete incappare in SPOILER.

La pellicola si conclude con Wick che vince il duello finale contro Marchese Vincent de Gramont (Bill Skarsgard), ma è apparentemente ferito a morte, mentre pronuncia “Helen”, nome della moglie morta all’inizio del primo film. La scena conclusiva vede Winston (Ian McShane) in piedi davanti alla tomba del protagonista.

Nella versione arrivata nelle sale, il destino del personaggio non viene dunque del tutto chiarito. Il finale alternativo era invece molto meno ambiguo, rivela il regista. Ecco le sue parole:

Avevamo un finale diverso. Il finale [della versione arrivata] nelle sale era quello che volevamo io e Keanu, ma abbiamo girato un finale diverso, che poneva fine a qualsiasi ambiguità sul destino di John. Abbiamo girato un finale in cui si vedeva davvero John Wick alla fine del film. Quindi era chiarissimo che era ancora vivo. Il pubblico con cui abbiamo fatto i test [screening] ha decisamente preferito il finale ambiguo.

John Wick 4 è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo. Nel cast Keanu Reeves, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane. A scrivere il film, che è stato girato a Berlino, vi sono Michael Finch e Shay Hatten. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del finale alternativo di John Wick 4? Lasciate un commento!

FONTE: Empire Online

