Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In occasione della presentazione in anteprima al South by Southwest Film Festival, Keanu Reeves e Chad Stahelski, rispettivamente protagonista e regista/produttore di John Wick 4 (LEGGI LA RECENSIONE) hanno discusso col pubblico presente del finale del nuovo capitolo della saga action, da pochi giorni nelle sale. Ovviamente non proseguite la lettura se non avete ancora visto il film e non volete incappare in SPOILER.

La pellicola si conclude con Wick che vince il duello finale contro Marchese Vincent de Gramont (Bill Skarsgard), ma è apparentemente ferito a morte, mentre pronuncia “Helen”, nome della moglie morta all’inizio del primo film. La scena conclusiva vede Winston (Ian McShane) in piedi davanti alla tomba del protagonista.

Reeves spiega perché questo passaggio è stato cruciale nell’ideazione della storia del film:

Abbiamo avuto l’opportunità [di fare un altro film] per la [risposta del pubblico al] terzo capitolo, e ci siamo chiesti: “Qual era il perché?“. E quando io e Chad ne abbiamo parlato, il perché era la morte, e la morte di John Wick. Per lui la pace, o la libertà, in un certo senso… questa era la ragione per fare il film. Non si può semplicemente dire “facciamone un altro“. Si trattava davvero di morte, o di un modo di morire. Ci siamo davvero ispirati all’Hagakure [codice di etica giapponese].

“Abbiamo preso come tema il modo di morire, o il modo in cui viviamo bene per morire bene“, aggiunge Stahelski. Reeves ha poi indicato il finale come la sua scena preferita di John Wick 4. Ecco perché:

Se guardassi solo dalla [prospettiva di] John, forse lui alla fine, sulle scale. Quando dice: “Helen”. Questo, per me, dopo aver interpretato il ruolo per otto anni e dopo aver girato [il grande combattimento sull’altro set con le scale], è stato [un legame struggente] con il passato.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del finale di John Wick 4? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

FONTE: THR

Classifiche consigliate