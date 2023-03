John Wick 4 con Keanu Reeves arriva oggi nei cinema dello stivale e, durante gli impegni stampa per la pellicola, la star ha potuto ironizzare, in maniera ovviamente no spoiler, sul finale del quarto capitolo della saga.

Considerati i presupposti tragici dei film della saga e il destino poco felice che caratterizza il protagonista, John Wick appunto, quando Comic Book gli chiede se ci sia la felicità ad attenderlo da qualche parte, Keanu Reeves risponde ironicamente che:

Beh, penso che dovrebbe trattarsi di un film fantasy nel caso perché sua moglie sarebbe viva e potrebbero vivere per sempre felici e contenti.

Ironia a parte, qualche giorno fa, il regista Chad Stahelski ha spiegato che, almeno per il momento, “sono a posto così” con la popolare saga action ed è troppo presto per sapere se ci sarà un altro capitolo (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

