In John Wick 4, il quarto episodio della popolare saga action con Keanu Reeves, ha, giocoforza, dovuto fare affidamento su un cast di stuntman ben nutrito: si trattava di un team composto da 35 elementi.

Tanti? Indubbiamente, ma non abbastanza, ad esempio, per scene come quella ambientata sulla lunga scalinata della basilica del Sacré-Coeur tanto che alcuni di loro dovevano “morire più volte”. Ed è proprio per questa ragione che Keanu Reeves ha voluto omaggiare la squadra degli stuntman di John Wick 4 con delle t-shirt sulle quali viene riportato il numero di volte che ogni stuntmen è dovuto morire durante la lavorazione della pellicola (c’è chi è trapassato anche più di venti volte!).

Il New York Times spiega che per girare quello specifico passaggio ambientato sugli oltre duecenti scalini della basilica, si sono rese necessarie sette notti di riprese. Ogni stuntman veniva ucciso fra le quattro e le cinque volte. Proprio per tale ragione, Reeves ha deciso per questo sagace omaggio.

