John Wick 4, il regista sul futuro del franchise: “Io e Keanu abbiamo dato per il momento”

John Wick 4 (LEGGI LA RECENSIONE), il nuovo capitolo della popolare e amata saga action con Keanu Reeves, sta per arrivare nei cinema. In cantiere, come noto, c’è anche Ballerina, lo spin-off al femminile interpretato da Ana de Armas.

Il futuro della saga principale però non è ancora ben delineato e pare proprio che, almeno per il momento, Keanu Reeves e il regista Chad Stahelski siano “a posto così”.

Parlando con l’Hollywood Reporter il filmmaker spiega:

Nella nostra testa, io e Keanu abbiamo dato per il momento. Metteremo a riposo John Wick. Sono sicuro che lo studio abbia dei piani. Se tutti lo ameranno, ci prenderemo comunque un minuto di quiete. Per qualche strana ragione, i film di John Wick escono sempre per ultimi in Giappone. Sempre qualcosa come tre mesi dopo. Se avverrà lo stesso anche per John Wick 4, faremo il press tour giapponese verso settembre quando uscirà il film. Keanu ed io intraprenderemo questo lungo viaggio verso Tokyo, staremo seduti al bar dell’Imperial Hotel bevendo uno scotch e ci diremo “Cosa ne pensi?”. Lo faremo sorseggiando uno scotch invecchiato per 20 anni e butteremo giù delle idee su dei fazzolettini. Se queste idee ci colpiranno, forse faremo un altro film.