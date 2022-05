In occasione di un’intervista con THR al CinemaCon 2022,e Chad Stahelski hanno parlato di John Wick 4.

“Troviamo sempre nuovi modi interessanti per far soffrire John Wick” ha commentato il regista. “È da lì che viene l’azione: prima cerchiamo di capire come farlo soffrire e poi procediamo all’indietro“.

Alcune delle idee vengono da Reeves in persona:

Ho suggerito un paio di cose, tipo portare un cavallo nel deserto o mettermi un po’ alla guida.

I due non si sono sbilanciati sulla possibilità che il quarto film sia l’ultimo:

Lavoriamo a un capitolo a una volta, proprio come un autore: scriviamo un capitolo, ci spremiamo le meningi e passiamo al successivo.

John Wick – Capitolo 4 sarà al cinema il 24 marzo 2023.