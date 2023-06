In un’intervista con Comicbookmovie.com, Chad Stahelski, regista di John Wick 4 (LEGGI LA RECENSIONE), ha parlato della versione estesa del film con Keanu Reeves uscito lo scorso marzo. In particolare, ha rivelato di averla quasi conclusa e cosa contiene. Ecco le sue parole:

Il regista poi spiega perchè queste scene non sono state inserite nella versione arrivata nelle sale:

Ci sono sempre cose che togliamo perché non si adattano al ritmo. Penso che tutto il materiale sia di ottima qualità, adoro la coreografia e i personaggi. Solo che, nel complesso, non cambiava il ritmo del film, e non pensavo di riuscire a realizzare un film di due ore e 38 minuti se sembrava lento. Penso che ce la siamo cavata perché sembrava guidato, molto mirato, e non volevo alterare quel ritmo. E, se deve andare, deve andare.