Durante una chiacchierata con Metro, Rina Sawayama ha ricordato la lavorazione di John Wick 4, che sarà nei cinema l’anno prossimo.

Ecco le parole dell’attrice:

Keanu ha un modo di fare così ordinario… è così umile, tranquillo, adorabile ed è di buona compagnia come un parente.

Il mio ricordo più bello è stato ricambiare il suo sguardo in palestra durante l’addestramento e pensare: “Cazz*!”. L’allenamento è stato brutale, ho adorato poter condividere dei momenti in cui abbiamo entrambi pensato: “Tutto questo è orribile”.

Non posso paragonarmi a lui visto che sono soltanto in una parte del film, ma comunque non capisco come faccia a girare tutte quelle scene d’azione da solo!