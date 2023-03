Attenzione: l'articolo contiene spoiler

John Wick 4 ha una scena post-credit che ha come scopo quello di anticipare la prosecuzione di uno degli archi narrativi del film. Ovviamente, quanto segue è ricco di SPOILER se non avete visto l’ultimo capitolo della saga action diretto da Chad Stahelski con protagonista Keanu Reeves!

John Wick 4: la descrizione della scena dopo i titoli di coda

Sebbene il quarto capitolo della saga di John Wick si presenti come una conclusione della storia del protagonista, sappiamo bene che il franchise non si è concluso. E come potrebbe la Lionsgate fermare un treno in corsa come questo, in grado capitolo dopo capitolo di incassare sempre di più, arrivando a registrare un record al box-office americano con il quarto film?

In John Wick 4 il personaggio di Caine (Donnie Yen) ha un ruolo centrale. Amico e alleato di lunga data di John Wick, Caine viene ingaggiato dal marchese Vincent de Gramont (Bill Skarsgård) per uccidere John all’inizio del film. I due si scontreranno spesso durante la pellicola, e alla fine il marchese forzerà John e Caine in un duello mortale a colpi di pistola. Nel confronto finale, John riesce a sconfiggere a sorpresa il Marchese, riuscendo a ottenere la libertà e, nel contempo, a far guadagnare la libertà a Caine: per questo, però, pagherà un prezzo altissimo. Sembra quindi che, alla fine del film, tutto sia finito bene per Caine, ma nella scena alla fine dei titoli di coda scopriamo che potrebbe non essere così.

Nella scena, infatti Caine cammina finalmente libero con dei fiori in mano da qualche parte in Giappone. Ascolta sua figlia suonare il violino per strada. Ma mentre attraversa un grosso incrocio, vediamo Akira (Rina Sawayama) avvicinarsi a Caine estraendo una lama. A quel punto l’inquadratura va a nero, e non sappiamo se Caine sia morto per mano di Akira o meno.

All’inizio del film, Caine aveva ucciso Koji (Hiroyuki Sanada), manager dell’Osaka Continental e padre di Akira, perché stava proteggendo John Wick. La ragazza aveva giurato vendetta verso Caine, che le aveva risposto “Ti aspetterò”. Aveva quindi chiesto all’assassino interpretato da Keanu Reeves di vendicarla, spiegando che altrimenti lo avrebbe fatto da sola. Una promessa che sembra aver cercato di mantenere dopo che John Wick non è riuscito a uccidere Caine nel duello.

John Wick 5 si farà?

La Lionsgate non ha ancora dato il via libera a John Wick 5, e sia il regista Chad Stahelski che il protagonista Keanu Reeves in questi giorni hanno più volte sottolineato che per quanto li riguarda John Wick 4 rappresenta una conclusione, e di non essere ancora pronti a riflettere su un quinto film. Il capo della divisione studios della Lionsgate, invece, ha confermato al podcast di Matthew Belloni “The Town” di avere la certezza che il pubblico vorrà un altro capitolo e di essere pronto a realizzarlo.

Tuttavia, sono in arrivo uno spinoff intitolato Ballerina con protagonista Ana De Armas e una serie tv prequel intitolata The Continental. La scena post-credit di John Wick 4 potrebbe far volare l’immaginazione verso un nuovo spin-off incentrato su Akira e Caine.

Trovate tutte le informazioni su John Wick 4 nella nostra scheda.

