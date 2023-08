Dopo l’incredibile successo al box-office del quarto capitolo, con ben 432 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, si è cominciato a parlare con una certa insistenza del possibile arrivo di un John Wick 5 nonostante il personaggio interpretato da Keanu Reeves sembri passare a miglior vita alla fine dell’ultimo film uscito in sala.

Già qualche settimana fa, il boss della Lionsgate Joe Drake aveva fatto chiaramente intendere che John Wick 5 era in fase di sviluppo (ECCO I DETTAGLI) e, nel corso dei mesi scorsi, sia il regista Chad Stahelski che Keanu Reeves hanno parlato in maniera decisamente ammiccante e sorniona circa il futuro di una saga che, in ogni caso, continuerà a vivere attraverso spin-off cinematografici e televisivi.

Ospite dell’Happy Sad Confused Podcast, il filmkaker è tornato a discutere di John Wick 5 spiegando che, in buona sostanza, lui e Keanu Reeves stanno solo aspettando l’idea giusta:

Sì, Keanu ed io ne abbiamo parlato. Se gli chiedessi a Keanu in questo momento “Faresti John Wick 5?” direbbe “Certo, che diavolo”. Ma poi mi guarderebbe e direbbe “Beh, cos’è, di cosa parla? Non ho neanche una ca**o d’idea!”. Questo è tutto. Credimi. Non è una situazione in cui puoi dire “Risolveremo tutto oggi”. Guarda amico, faremo altre cose per un po’, ma se stessi guidando in macchina o se stessi passeggiando con il cane e all’improvviso mi venisse in mente un’idea valida, entro 30 secondi sarei al telefono con Keanu e inizieremmo il brainstorming.