Una delle regole d’oro del cinema – e della televisione – è che se non si hanno certezze sull’effettiva morte di un dato personaggio nulla vieta il suo ritorno e così, nonostante l’apparente decesso di John Wick nel quarto film e il funerale delle battute finali, un John Wick 5 non è da escludersi categoricamente. D’altronde, chi lo sa cosa ci sia all’interno della bara dentro alla tomba? Magari è vuota, magari è piena di sassi.

Già ieri abbiamo dedicato un approfondimento a tutti quegli indizi che sembrano indicare nella direzione di un possibile John Wick 5 (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Oggi torniamo sulla questione grazie alle parole di Joe Drake, presidente di Lionsgate Motion Picture Group.

Dopo l’incredibile esordio al box-office del quarto capitolo, John Wick 5, in maniera davvero poco sorprendente, è tornato nei “desiderata” della Lionsgate e anche se non c’è ancora nulla di sicuro appare già chiaro che le parti coinvolte ne stiano discutendo. E non c’è dubbio che il regista Chad Stahelski e il protagonista Keanu Reeves abbiano, dalla loro, un potere contrattuale anche più elevato di prima.

Joe Drake spiega all’Hollywood Reporter che:

C’è la volontà e c’è un’apertura in tal senso. E, di sicuro, quel finale può essere interpretato in maniere differenti. Ora ci riposeremo un po’ cercando anche di capire e di valutare le idee relative al poterlo eventualmente riportare in scena in modo credibile per un quinto film. Ma non ci sono ancora garanzie. Keanu e Chad sono, e a ragione direi, molto protettivi verso il franchise e non vorrebbero mai incasinare il rapporto col pubblico. Per cui c’è davvero del lavoro da fare. Keanu è un attore amatissimo, così come il personaggio che interpreta e non è certo “perduto”. È anche in Ballerina, in modi davvero strategici. E stiamo anche cercando di capire come farlo partecipare a un altro paio di cose. Chad a delle idee validissime che, ovviamente, saranno ambientate in precedenza (rispetto al quarto).