In una recente intervista con The Direct, Chad Stahelski ha parlato della possibilità di realizzare John Wick 5 alla luce dell’incredibile successo del quarto capitolo, arrivato a $406,5 milioni di dollari.

“Guarda, intendo in senso positivo, il cinema è business” ha spiegato il regista. “E quando qualcosa ha successo, è normale voler continuare. Ma è molto facile finire per essere ripetitivi, perciò la questione è come si fa a dare carattere e unicità a qualcosa che hai già fatto tre volte“.

Ha poi aggiunto: “Sentiamo di aver messo tutto in John Wick 4, crediamo di aver completato il ciclo e che siamo arrivati alla fine“.

