Nonostante il quinto capitolo sia sempre più una possibilità concreta, specie dopo che John Wick 4 è diventato l’episodio del franchise che ha guadagnato di più al box-office, al momento la saga principale è “in pausa” in attesa dell’uscita dello spin-off al femminile, Ballerina, e di altri eventuali progetti non meglio definiti.

Intanto però, il regista della saga, Chad Stahelski, si è divertito a elencare, nel corso di un’intervista, le star che vorrebbe avere nel sequel o negli altri lungometraggi del franchise.

Ho una lista davvero lunga, ma il primo nome che mi viene in mente dato il mio modo di pensare è quello di Cillian Murphy. Sono un grande fan di Peaky Blinders e penso che lui sarebbe perfetto per un contesto come quello di John Wick. Anche Colin Farrell è fantastico. Poi c’è Charlize Theron, quando ho visto Atomica Bionda ho pensato “Porca miseria, devo lavorare con questa donna”. È straordinaria. Tempo fa ho lavorato con Michelle Yeoh per uno spot e muoio dalla voglia di collaborare ancora con lei da quella volta. Sono un suo grande fan.