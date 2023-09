Che ci sia la volontà di realizzare John Wick 5 da parte della Lionsgate, del regista Chad Stahelski e del protagonista del franchise Keanu Reeves non è di certo un mistero.

Solo che, spiega il filmmaker ospite dell’Happy Sad Confused Podcast, ancora nessuno ha le idee davvero chiare sul come farlo.

Il regista dice infatti che se la pellicola si dovrà fare, dovrà essere realizzata con criterio e non tanto per battere cassa e basta:

Non penso che ci sia alcun motivo per riportare John Wick senza una vera ragione. La ragione deve essere in grado di attirare di nuovo le persone. Perché penso che la maggior parte del pubblico sarebbe felice di vedere Keanu di nuovo, ma, semplicemente, non vuole essere trattata come se fosse stupida. Non vogliono essere trattate come col fare ti chi viene lì e ti dice “Ehi, dacci i tuoi 14 dollari e riporteremo il tizio in vita e farà fuori più persone che mai con un colpo in testa”. Faccio parte del pubblico anche io e mi sentirei truffato se qualcuno facesse una cosa del genere. Penso che si tratti di restare fedeli a ciò che è più importante per noi: amiamo il personaggio, amiamo questo mondo, e se lo ami, te ne prenderai cura. Quindi staremo a vedere cosa succederà. Nessuno di noi si oppone al quinto capitolo, semplicemente non sappiamo ancora come farlo. Non siamo così intelligenti”.