John Wick 5 si farà? È una domanda che moltissimi fan si pongono, anche e soprattutto dopo il grandissimo successo al botteghino del quarto film (oltre 400 milioni di dollari). Chi lo ha visto sa che il finale è decisamente conclusivo, eppure questo non ha mai impedito agli studios di Hollywood di proseguire una storia…

Ora il produttore Basil Iwanyk, intervistato da Deadline, ha rivelato che qualcosa si saprà a settembre.

Sarà infatti a settembre che il regista Chad Stahelski e la star Keanu Reeves si dirigeranno in Giappone dove, ha detto Iwanyk, si berranno un paio di bottiglie di whisky:

Una volta superati i postumi della sbornia, se Keanu e Chad hanno escogitato qualcosa di interessante, se hanno trovato un modo naturale per tornare che non sembri una sciocchezza, allora ci sarà un John Wick 5. Quel viaggio in Giappone… è come aspettare che una barca emerga dal fumo, ma quella è l’intenzione. Questi film sono davvero difficili da fare per Keanu e Chad, e per tutti gli altri. Alla fine di ciascuno di essi, la maggior parte delle persone coinvolte ha detto: mai più, è troppo difficile e non stiamo ringiovanendo! Poi passa il tempo, vedi che il film è stato adorato dai fan, e dopo aver lavorato insieme ogni anno per 11 anni, è come sentirsi parte di una famiglia e in qualche modo contorto… finiamo per sentire la mancanza l’uno dell’altro. Ma rimetto totalmente a Chad e Keanu la decisione cosa fare e se quella storia esiste.