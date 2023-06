All’interno del franchise di John Wick, Halle Berry ha fatto il suo debutto come Sofia, un’amica del protagonista, nel terzo capitolo, senza poi tornare nel quarto, arrivato al cinema lo scorso marzo. Nel febbraio del 2022, lei stessa aveva preannunciato la realizzazione di uno spin-off dedicato al suo personaggio e ora è Chad Stahelski, regista di tutti i film della saga, a confermare questi piani. Ecco le sue parole, ospite del podcast The Joe Rogan Experience:

In realtà abbiamo avuto diversi colloqui per cercare di… Odio il termine spinoff..ma stanno cercando di fare altri progetti satellite dal franchise di Wick. Speriamo che siano buoni.

Vi ricordiamo che, mentre John Wick 5 sembra effettivamente in svilluppo, il franchise si espanderà con uno spin-off sul grande schermo, dal titolo Ballerina e in arrivo nel 2024, e la serie prequel/spin-off The Continental, che nei prossimi mesi debutterà su Prime Video, della quale il regista Albert Hughes ha svelato numerosi retroscena.

John Wick 4 è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo. Nel cast Keanu Reeves, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane. A scrivere il film, che è stato girato a Berlino, vi sono Michael Finch e Shay Hatten. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

