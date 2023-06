In un’intervista con ScreenRant, Chad Stahelski, regista di tutti i film di John Wick tra cui l’ultimo (LEGGI LA RECENSIONE), ha rivelato quali personaggi del franchise gli piacerebbe rivedere in futuro.

Ecco le sue parole:

Mi piacerebbe molto vedere Akira, personaggio interpretato da Rina [Sawayama]. Mi piacerebbe vedere Bowery King [Laurence Fishburne] per capire cosa succede in quel mondo [la Soup Kitchen, una rete di intelligence della malavita di New York, camuffata da rifugio per senzatetto]. Mi affascina il mondo dei senzatetto. Adoro il personaggio di Donnie Yen [Caine] e vorrei vedere cosa lo ha reso [così]. Mi piacerebbe anche vedere Shamier [Anderson, interprete di Mr. Nobody] il cacciatore di taglie con il cane. Mi manca il personaggio di Halle Berry [Sofia]. Voglio vedere se Common [interprete di Cassian] è sopravvissuto al secondo film. È tornato dalla pensione per quello? Vorrei rivedere The Adjudicator (Asia Kate Dillon). Tic tac. Mi piacerebbe rivedere tutte queste fantastiche persone.