Prima di lavorare in solitaria, David Leitch è stato il co-regista non accreditato del primo John Wick accanto a Chad Stahelski, che poi si è occupato in autonomia dei successivi capitoli della saga. In un’intervista video con Cinefix, il regista di The Fall Guy ha rivelato qual è la sua scena preferita del film con Keanu Reeves e la sua importanza per l’intero franchise. Ecco le sue parole:

Nel primo John Wick ci sono tantissime scene di grande effetto. Credo che quella di maggior impatto sia Keanu che tira fuori il cane dal trasportino. È una sorta di carburante emotivo per l’intera saga. Rappresenta Helen, sua moglie, e la sua umanità, e il fatto che non gli permetteranno di mantenere la sua umanità quando il cane verrà ucciso. Penso che sia stata anche una cosa molto provocatoria da fare in un film. Lo studio e molti amici cineasti ci hanno detto tante volte: “Non potete uccidere il cane. Il film ne risentirebbe”. Credo che nel nostro cuore sapessimo che era il carburante emotivo di cui avevamo bisogno per questo personaggio e per quello che volevamo fare dall’altro lato del film. Quindi penso che sia davvero una delle scene più importanti del franchise di John Wick.

Ecco il video completo dell’intervista:

FONTE: YT

