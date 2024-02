In un’intervista con ScreenRant, Ian McShane, interprete di Winston nella saga di John Wick, ha rivelato di essere certo che verrà realizzato uno spin-off della saga con il suo e un altro personaggio. Ecco le sue parole:

Sono sicuro che, a un certo punto, mi hanno fatto uccidere in [John Wick] 4. Uccidono tutti finché non decidono chi resterà davvero. Quindi, sono sicuro che ci sarà uno spin-off tra me e Bowery King [Laurence Fishburne], a un certo punto. Chi lo sa. Ma è stato bello. Ancora una volta, è stato un grande esempio di lavoro in un grande film. Adoro Chad Stahelski [regista], perché è come se lavorasse in un piccolo film, e si occupa di tutto.

Ricordiamo che la recente serie The Continental, disponibile su Prime Video, vede come protagonista un giovane Winston, interpretato da Colin Woodell. McShane tornerà invece a vestirne i panni in Ballerina, lo spin-off con protagonista Ana de Armas in arrivo la prossima estate.

Nella medesima intervista, l’attore ha poi commentato una teoria dei fan secondo cui Winston sia in realtà il padre di John Wick:

Non so nulla, señor. No, sono sicuro che stanno lavorando a un’altra sceneggiatura di John Wick, forse il quinto film. Io e Keanu ne parliamo. Il prossimo capitolo è Ballerina, che uscirà a giugno, che è lo spin-off con Ana de Armas, che si svolge tra il 3 e il 4. Potrò lavorare di nuovo con il mio caro amico Lance Reddick – Dio ti benedica, ragazzo -. Ma sì, questa era la mia idea alla fine, avere il tatuaggio sulla mano e dire addio in russo, “Dasvidanya, moy syn”. Ma è solo una presa in giro per il pubblico, chissà cosa si inventeranno.

Vi ricordiamo che John Wick 4 è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo. Nel cast anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno spin-off di John Wick con protagonista Winston? Lasciate un commento!

FONTE: ScreenRant/ ScreenRant

